Da Enac luce verde per Cabo Verde airlines (ma stop alle vendite)

Si vola, anzi no, anzi sì. È ben ingarbugliata la situazione di Cabo Verde Airlines, emersa un mese fa con il caso clamoroso dei passeggeri bloccati per giorni tra Malpensa e Varese.

Da inizio luglio Enac segue la situazione della compagnia, con una serie di provvedimenti che hanno via via bloccato o rimesso in moto la compagnia.

Ultimo rivolgimento oggi: l’Ente di sorveglianza sull’aviazione civile “ha emesso a favore del vettore capoverdiano – si legge nel comunicato – l’autorizzazione a continuare ad operare il collegamento tra l’Aeroporto di Milano Malpensa e l’Aeroporto di Sal, fino al termine della stagione estiva Iata 2018 (fine ottobre)”.

La stessa Enac però precisa che la riattivazione è destinata alla “riprotezione” dei passeggeri che avevano già acquistato i biglietti della compagnia, mentre l’ente nazionale “condiziona una eventuale riapertura alle vendite alla conferma da parte delle competenti autorità capoverdiane circa la regolarità del servizio della compagnia Cabo Verde Airlines”. Insomma: per ora non c’è da fidarsi, dice Enac. Da quando è scoppiata la crisi della compagnia (legata alla disponibilità di aerei in leasing), i passeggeri sono stati riprotetti in parte dalla stessa compagnia, in parte da altri vettori, in particolare dalla Tam.

In una nota Cabo Verde Airlines sottolinea che “riprendendo i collegamenti Italia-Brasile, sta sviluppando un programma per proteggere i passeggeri su voli ad hoc, fino al ripristino del normale programma di volo”. E “deplora l’inconveniente causato a tutti i suoi passeggeri e familiari”, assicurando “che si sta impegnando a risolvere queste criticità, per tornare ad operare e guadagnare la fiducia dei mercati in cui opera”.