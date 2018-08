Erba troppo alta nella rotonda, il Comune “richiama” la Provincia

La vegetazione della rotonda riduce la visibilità e così il Comune di Lonate “richiama” la Provincia, perché provveda.

La questione riguarda la rotatoria all’importante incrocio tra la via Vittorio Veneto-provinciale 527 e la Sp52, la provinciale che va verso Tornavento, Vizzola Ticino e la cargo city di Malpensa. “I cittadini lamentano che la vegetazione sia cresciuta a dismisura e provochi dei disagi nella visibilità rendendo quel tratto piuttosto pericoloso” spiegano dall’amministrazione. Segnalazioni sui social network ma anche attraverso i canali ufficiali attivati per raggiungere il Comune,

L’amministrazione rimarca come la rotonda “non sia di competenza del Comune di Lonate” e l’assessore Luca Perencin, attraverso l’Ufficio Tecnico, ha inviato nella giornata di giovedì “una lettera di sollecito alla Provincia perché si attivi al più presto allo sfalcio e alla messa in sicurezza della rotatoria”. Un passaggio che secondo il municipio dimostra attenzione alla sicurezza dei cittadini e prontezza nell’ “intervenire nel caso in cui ci fossero delle criticità”.