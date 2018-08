Eremo di Santa Caterina, slitta il cambio di gestione

Il cambio di gestione annunciato a gennaio, nei fatti, non c’è ancora stato. Parliamo dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, uno dei gioielli del Lago Maggiore, che a marzo di quest’anno avrebbe dovuto accogliere la Fraternità francescana di Betania.

L’annuncio era stato dato ad inizio anno e il 30 marzo – allo scadere della convenzione quinquennale – all’associazione degli Oblati di san Benedetto sarebbero dovuti subentrare i frati. «Siamo in una fase di transizione che speriamo di concludere nel giro di breve, accogliendo i frati – spiega Cristina Riva, assessore alla cultura della Provincia di Varese -. Ci siamo confrontati e abbiamo lavorato con la Diocesi di Milano e Monsignor Franco Agnesi vicario episcopale per individuare l’ordine religioso, così da assicurare gli aspetti di accoglienza religiosa che il luogo permettere di dare».

Al momento quindi, per l’Eremo di Santa Caterina non ci sono novità, nemmeno per il pubblico. La nuova gestione infatti, avrebbe dovuto portare ad un ampliamento degli orari di apertura dell’Eremo, nuovi spazi e momenti di confronto.