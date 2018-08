Esce con il cane e non rientra più a casa

A Marnate i Vigili del Fuoco stanno cercando un uomo di 84 anni che, dalla mattina di sabato 18 agosto, non ha dato più notizie di sé. Uscito di buonora in compagnia del cane, l’anziano non ha fatto più ritorno a casa. Un campo base per le ricerche è stato allestito in via Sele dove è stata costituita l’unità di crisi locale per coordinare le squadre di ricerca, composte anche dai volontari della protezione civile. Alle operazioni di ricerca sono impegnati gli specialisti del Tas (topografia applicata al soccorso), il personale del Saf (speleo alpino fluviale) e il reparto volo Lombardia con il “Drago 84”. (nella foto il campo base in via Sele a Marnate)