Escursione in Val Bedretto con il Cai di Luino

Domenica 26 agosto il CAI Luino propone una escursione in Val Bedretto (Ticino) con la una opportunità di conoscere questo angolo del Ticino con le sue montagne di granito.

L’escursione offre la possibilità di scegliere dei punti di arrivo e sosta lungo il percorso dell’itinerario: località Ospizio All’Acqua (1614 m) – Capanna Piansecco (1982 m) – Laghetto delle Pigne (2278 m) – Baita (2360 m) – Gerenpass E (2691 m) – Chüebodenhorn (3070 m). I tempi e i dislivelli di salita sono alla Capanna Piansecco ( h1.00 – dsl. 368m – dif. T1) – Lago delle Pigne (h2.00 – dsl. 664 – dif. T2) – Chüebodenhorn ( h4.00 – dsl.1466m – dif T3)

Il primo punto che si raggiunge è la capanna Piansecco un bel rifugio del CAS Bellinzona da dove è possibile ammirare la Val Bedretto. Il secondo punto è il Lago delle Pigne inserito in antiche cave di pietra ollare da dove si estraevano le lastre per costruire vasellame e stufe dette le pigne. Il terzo punto è la vetta del Chüebodenhorn un bellissimo tremila ticinese raggiungibile direttamente dal fondovalle con un’ampia vista sulle stupende vie d’arrampicata del Poncione di Cassina Baggio con in evidenza la Fiamma di Baggio, una sorta di obelisco con la punta molto acuminata. Un ago, che per la sua instabilità, pochissimi scalatori hanno osato violare. E inoltre tutte le più importanti vette dell’arco alpino con un giro di orizzonte a 360°.

Accompagnatori Sandro e Paola