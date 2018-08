Esordio a Bergamo per il Rugby Varese

In pochi giorni si è compiuto il destino – riguardo alla prossima stagione sportiva – del Rugby Varese: prima i biancorossi hanno ricevuto la notizia del ripescaggio (QUI l’articolo), poi – oggi – hanno conosciuto il calendario del proprio girone di Serie B, la categoria in cui sono stati, di fatto, promossi.

La squadra di Pella e Galante inizierà il proprio cammino fuori casa, sul campo del Bergamo 1950, avversaria che – stando allo scorso campionato – potrebbe essere abbordabile. Sulla panchina orobica tra l’altro siede un ex tecnico bianocorosso, Ivano Bonacina, che guidò il XV varesino tra il 2000 e il 2002 ed ebbe proprio Mario Galante a sua disposizione come giocatore. L’appuntamento è per il prossimo 14 ottobre (ore 15,30, salvo variazioni), data scelta dalla FIR per dare il via al torneo.

La settimana successiva invece, il Varese farà l’esordio casalingo al “Levi” contro l’unica avversaria capace di battere i biancorossi nella passata stagione, il Rovato. I bresciani arriveranno a Giubiano domenica 21 ottobre. Il girone di andata terminerà il 20 gennaio (con Novara-Varese) mentre il ritorno si concluderà il 12 maggio 2019. La prima classificata di ognuno dei quattro gironi sarà promossa direttamente in Serie A mentre le ultime due retrocederanno.

IL GIRONE 1



Amatori Novara, Monferrato Rugby, Rugby Sondrio, Amatori & Union Milano, ASR Lecco, Rugby Lumezzane, Rugby Rovato, Piacenza Rugby, Rugby Bergamo 1950, Amatori Genova, RUGBY VARESE, Amatori Capoterra

LE PARTITE DEL VARESE (e le date)

14/10 Bergamo – VARESE 27/01

21/10 VARESE – Rovato 17/02

28/10 Lecco – VARESE 03/03

04/11 VARESE – Piacenza 10/03

11/11 Monferrato – VARESE 24/03

18/11 VARESE – Lumezzane 31/03

02/12 Amat. Un. Milano – VARESE 07/04

09/12 VARESE – Capoterra 14/04

16/12 Sondrio – VARESE 28/04

13/01 VARESE – Genova 05/05

20/01 Novara – VARESE 12/05