Europei: Sara Dossena è sesta nella maratona

Bel piazzamento di Sara Dossena nella maratona valida per i Campionati Europei di atletica leggera, che terminano quest’oggi – domenica 12 – a Berlino. (Foto: Colombo/Fidal)

La 34enne originaria di Clusone (Bergamo), che da anni vive e si allena a Gallarate, è giunta al traguardo al sesto posto ed è stata la migliore delle italiane nella gara vinta dalla bielorussa Mazuronak. Dossena ha anche migliorato il proprio primato personale, chiudendo in 2’27″55, limando di 1’46” il tempo fatto segnare nel 2017 a New York in quella che fu la sua prima maratona (arrivò sesta e prima europea).

Con il proprio risultato, Dossena ha contribuito in maniera pesante al secondo posto colto dall’Italia nella classifica a squadre, la “Coppa Europa” (anche se l’alloro non è conteggiato nel medagliere dei campionati). Le azzurre sono state seconde dietro all’eccezionale Bielorussia che oltre a Mazuronak ha piazzato anche Damantsevich (4a) e Ivanova (5a) tra le primissime. Per l’Italia oltre a Dossena si sono piazzate Catherine Bertone (8a a 46 anni!) e Fatna Maraoui (14a).

La vittoria di Mazuronak resterà negli annali nonostante la bielorussa fosse la favorita: nella prima parte di gara infatti la neo-campionessa ha avuto una forte epistassi ed è stata immortalata più volte con il volto insanguinato. Nonostante l’incidente (e un errore di percorso a poche decine di metri dall’arrivo), Mazuronak si è riportata sulle prime dominando la corsa e vincendo nettamente la volata sulla francese Calvin. Terza la ceca Vrabcova.