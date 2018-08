Europei targati Varese: Micheletti è d’oro, Bertolasi bronzo

È già un bottino importante quello colto a Glasgow dal canottaggio varesino, che sta partecipando con ben sei atleti ai Campionati Europei. Le finali del sabato hanno portato in dote due medaglie al movimento remiero della nostra provincia, con un oro finito al collo di Andrea Micheletti e un bronzo appannaggio di Sara Bertolasi.

Micheletti, isprese ora tesserato dalle Fiamme Oro dopo essere cresciuto a Gavirate, ha centrato il titolo continentale sul quattro leggero, imbarcazione non olimpica che però permette ad Andrea di restare nel novero della nazionale maggiore in questo quadriennio che porta a Tokyo. Il quadruplo azzurro entrato in finale con il miglior tempo e non ha tradito le attese: Italia subito in testa con Olanda prima e Repubblica Ceca poi a cercare di impensierire una leadership che però è risultata inattaccabile. Vittoria nettissima, alla fine, per Micheletti e i suoi compagni di avventura: Matteo Mulas, Catello Amarante e Paolo Di Girolamo. Cechi secondi a 8″, olandesi terzi. (foto: gli azzurri sul podio. Micheletti è il secondo da sinistra – Canottaggio.org)

«La nostra è stata una gara davvero buona – ha detto Micheletti al termine – abbiamo subito impostato una partenza forte, meglio del solito, e poi il passo è andato come volevamo. Così siamo andati a prenderci questo titolo europeo». Per i peso leggero di Ispra, 27 anni, si tratta del primo podio europeo, alla quarta partecipazione.

Bertolasi e Patelli festeggiano – foto Canottaggio.org

Notevole anche il risultato colto da Sara Bertolasi: la 30enne di Busto Arsizio – insieme ad Alessandra Patelli – era infatti impegnata nel due senza senior, barca olimpica e quindi con una concorrenza elevata. In più Bertolasi, come noto, è tornata solo quest’anno all’agonismo dopo un paio di stagioni di pausa. Il bronzo azzurro è arrivato al termine di una regata serrata in cui la Francia e la Gran Bretagna si sono contese la testa in avvio. Transalpine subito calate, con l’Italia che ha sfidato l’Olanda per la seconda piazza. Nel finale tutto si è rimescolato, con la Romania capace di rimontare e vincere davanti all’Olanda e all’Italia, terza dopo un’appassionante “punta a punta” con le orange.

«È stata una bella gara, sono soddisfatta – è il parere di Bertolasi, che aveva già un argento e un bronzo in bacheca agli Europei – Ci abbiamo provato dall’inizio, la barca era agile, siamo state brave a non farci irrigidire dalle onde e a insistere nel nostro passo fino alla chiusura. Quello è un po’ il nostro punto debole mentre sapevamo che Romania e Olanda ce l’avevano migliore della nostra. Le prime due erano più forti, va bene così».

Nelle Finali B in programma quest’oggi, l’angerese Chiara Ondoli ha vinto quella del quattro di coppia ottenendo quindi il settimo posto complessivo. Seconda piazza di giornata e ottava finale invece per il quattro senza di Ilaria Broggini e Veronica Calabrese. Ma il remo varesotto ha una ulteriore carta da giocare: la finale – domenica – di Federica Cesarini impegnata con Valentina Rodini nel doppio leggero femminile. Le possibilità di un tris ci sono.