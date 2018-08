Ex fiduciario arrestato

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 22 agosto 2018 è stato arrestato un 52enne ex fiduciario, cittadino svizzero, domiciliato nel Luganese.

L’inchiesta mira a far luce sulle modalità e l’entità precisa di una serie di presunti reati patrimoniali.

La misura restrittiva della libertà per il 52enne è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Andrea Minesso. Altri accertamenti sono in corso e, vista la complessità delle indagini, Procura e Polizia comunicano che per il momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.