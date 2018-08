Facebook cancella i post e li segnala come spam. Perché?

Questa la regola secondo Facebook. In realtà in questi giorni, e soprattutto oggi giovedì 23 agosto, molti utenti stanno segnalando che i loro post spariscono dopo la pubblicazione e vengono contrassegnati come “spam” anche se non rientrano in nessuna delle categorie elencate dal regolamento.

C’è chi grida al complotto, chi lo considera un “attacco alla democrazia”, ma pare un po’ difficile pensare che Facebook stia stringendo le maglie della libertà di espressione visto che ad essere cancellati sono anche post innocui, con video di Youtube o link “innocenti”.

Pare inoltre che una volta segnalato a Facebook che il post non è spam, il contenuto venga ripristinato. Per questo motivo potrebbe trattarsi di un bug, insomma potrebbe essere che Facebook stia aggiornando alcune impostazioni.