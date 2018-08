Una famiglia di Oleggio tra i dispersi del ponte Morandi

Ci potrebbe essere anche una famiglia di Oleggio tra le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.

Non si hanno, infatti, più notizie di Cristian Cecala, imprenditore edile di 43 anni, della moglie Dawna e della figlia Kristal, di nove anni. Erano partiti martedì mattina alla volta dell’isola d’Elba.

Dovevano raggiungere Livorno per imbarcarsi ma non sono mai arrivati a destinazione. Dalle 11.40 di martedì mattina, però, non si hanno più notizie di loro.

I loro tre nomi sono nell’elenco dei dispersi dopo che le ricerche nei diversi ospedali di Genova hanno dato esito negativo.

Lungo la Valle Polcevera proseguono senza sosta le ricerche, tra i detriti e le macerie.

Secondo il procuratore capo di Genova potrebbero esserci ancora tra i 10 e i 20 dispersi.