Ferisce con un coltello la madre e la badante

Ancora violenze domestiche scoperte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnano. In un’abitazione della periferia di Legnano, su cui i Carabinieri mantengono il riserbo, è stato segnalata una lite tra familiari con delle persone ferite.

A segnalare le violenze un vicino che ha riferito di aver sentito delle urla e di essersi recato a verificare cosa fosse accaduto, trovando tanto sangue e due persone gravemente ferite. Immediato l’invio della pattuglia Radiomobile in servizio e di altre auto della Stazione e del Nucleo Operativo che hanno attivato anche il personale sanitario del 118.

All’arrivo dei militari la scena era sì impressionante ma la dinamica dei fatti e le motivazioni erano differenti da quello che si temeva. Non si è trattato di un’aggressione violenta quale conseguenza di una lite furibonda ma un gesto incontrollato di una persona agitatissima con problemi psichici.

Nello specifico lo stato di agitazione di un giovane di circa 20 anni che si trovava in visita con i genitori presso l’abitazione legnanese della nonna, lo ha portato a dimenarsi e a divincolarsi con forza, insofferente alla situazione.

Così ha preso un coltello da cucina di piccole dimensioni che era su un ripiano e nella confusione dei tentativi di bloccarlo e disarmarlo ha provocato delle lesioni alle mani ed alla spalla della badante e della madre, fino poi ad essere bloccato.

Immediatamente si è disposto il trasporto delle persone ferite agli ospedali di Legnano e Castellanza, dove sono state medicate, con lievi prognosi. Il ragazzo è stato fatto visitare dai sanitari dell’Ospedale di Legnano che lo hanno tenuto in osservazione, per poterlo curare e rimettere in condizione di ritornare, tra qualche giorno, a casa.

Una storia difficile, dolorosa ma priva di cattiveria e della quale speriamo di poter raccontare il lieto fine.