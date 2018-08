Fermano un’auto per un controllo, due vigilesse malmenate

Un controllo di routine, finito in pronto soccorso. È accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi nel centro di Varese.

Durante un normale pattugliamento, attorno alle due di notte in piazza Repubblica angolo via Ravasi, gli agenti hanno fermato un’utilitaria. A bordo cinque giovani, definiti “di buona famiglia” in evidente stato alterato.

La pattuglia, formata da tre vigilasse e due vigili, ha invitato il conducente al test per la misurazione dell’alcolemia. Davanti a quella richiesta, a cui il giovane si è sottoposto senza problemi, ne è seguita la protesta delle tre ragazze scese dalla vettura.

Dopo aver inveito, due giovani si sono dileguate mentre la terza si è scagliata contro una delle vigilasse sferrando un calcio alla collega. Le due agenti sono state portate in pronto soccorso dove i sanitari hanno dato una prognosi di qualche giorno.

I vigili hanno rilevato il tasso alcolemico sopra i livelli consentiti: «Abbiamo intensificato la presenza sulle strade, per la prevenzione e il controllo della guida in stato di ebbrezza o alterazione – ha commentato il vicesindaco con delega alla Polizia locale Daniele Zanzi – Il nostro è un lavoro in coordinamento con la polizia di stato che ha aumentato a sua volta il controllo. Si tratta di uno sforzo anche per noi, ma i risultati ci sono: i dati precisi non possono essere ancora riferiti, ma c’è stata una netta impennata delle sanzioni, risultato dei controlli, con denunce e ritiri della patente».