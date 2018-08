Ferragosto al Sacro Monte e al Campo dei Fiori: istruzioni per l’uso

(nella foto: il Sacro Monte visto dal Campo dei fiori)

Tra le mete più gettonate dai varesini e dai turisti per la giornata di Ferragosto, ci saranno senz’altro Sacro Monte e Campo dei Fiori.

Entrambe le montagne varesine sono raggiungibili col trasporto pubblico, sfruttando in particolare gli ampi parcheggi della zona tra lo stadio e il palasport per l’interscambio con gli autobus.

Di seguito tutte le informazioni:

SACRO MONTE

La funicolare Vellone-Sacro Monte, come in ogni giorno del mese di agosto, è aperta dalle ore 10.00 alle 19.30: in questa fascia oraria, gli autobus della linea C arrivano dunque alla stazione di Vellone. Dal centro cittadino, si ha un bus ogni 30 minuti: dalla fermata di via Manin/Valverde (di fronte al palasport), si ha un bus ogni 15 minuti, grazie all’apposita navetta aggiuntiva effettuata in tutti i giorni festivi di quest’estate.

CAMPO DEI FIORI

Come già accaduto in tutte le serate della Festa della Montagna di quest’anno, la strada per Campo dei Fiori verrà chiusa, sin dal mattino, all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori.

L’accesso sarà consentito solo a veicoli che trasportano disabili e a motociclette, oltre che ovviamente ai bus navetta in partenza da via Manin/Valverde ogni 30 minuti, dalle 8.45 alle 17.30, con fermate intermedie previste unicamente al bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori e al piazzale Pogliaghi. In discesa, è previsto un bus ogni 15 minuti dal Grand Hotel.

Per entrambi i servizi, sono utilizzabili tutti i titoli di viaggio abitualmente accettati sui bus cittadini, dunque abbonamenti e biglietti ordinari: questi ultimi saranno comunque venduti anche al momento dal personale di Autolinee Varesine.

Visto il grande afflusso previsto per questa giornata, si consiglia di evitare di concentrasi nelle ore centrali del pranzo e di utilizzare gli appositi servizi navetta già dal mattino.