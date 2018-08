Ferragosto con Paddington 2 a Villa Calcaterra

Torna domani, mercoledì 15 agosto, alle 21.30, nel parco di Villa Calcaterra, il tradizionale appuntamento estivo con il cinema sotto le stelle, curato da BA Film Festival e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, nell’ambito del ‘Sistema cinema’ coordinato dall’Amministrazione comunale.

Domani è in programma la proiezione del film “Paddington 2” (Regno Unito/Francia, 2017, 103 minuti) pellicola di genere commedia, avventura e family, diretto da Paul King, con Ben Whishaw e Hugh Grant.

La pellicola ripropone le avventure dell’orso Paddington, che, ufficialmente trasferitosi nella mansarda di casa Brown a Windsor Gardens, è diventato davvero popolare nel quartiere. E la notorietà dell’orso è destinata a crescere nel secondo capitolo delle sue avventure.

“In cerca del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, l’orsa che lo ha amorevolmente allevato nel “profondo e misterioso Perù”, l’orsetto ghiotto di marmellata si imbatte in un incantevole libro pop up, un esemplare unico scovato tra le meraviglie del negozietto di antiquariato del signor Gruber (Jim Broadbent). A corto di denaro, Paddington si rimbocca le maniche del cappottino blu, tira su la visiera floscia del cappello rosso e si cimenta in una serie di strambi lavoretti per racimolare la cifra necessaria. Ma quando il preziosissimo oggetto viene trafugato, tocca a Paddington e ai temerari componenti della famiglia Brown, capitanati da papà Henry (Hugh Bonneville) e mamma Mary (Sally Hawkins), acciuffare il ladro. I sospetti ricadono sull’attore narcisista Phoenix Buchanan (Hugh Grant).”

Si ricordano gli altri appuntamenti in calendario al mercoledì sera alle 21.30, nel parco di Villa Calcaterra (via Magenta, 70).

22 Agosto – La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi

29 Agosto – Coco di Lee Unkrich

La selezione di film tocca generi diversi, per accontentare tutti gli spettatori: si spazia dalla commedia al giallo, dal cartoon per bambini al film drammatico.

Le proiezioni sono a ingresso gratuito; in caso di maltempo verranno annullate.