Festival dei fuochi, domenica il gran finale

Il Festival dei fuochi d’artificio si prepara al gran finale: domenica 26 agosto, a Omegna, sul Lago d’Orta, alle ore 21.30 è in programma il Galà piromusicale di chiusura della rassegna dell’estate.

Lo spettacolo questa volta sarà realizzato dalla storica ditta Martarello Group, sempre con la collaborazione di GFG Pyro di Fabio Graziani. Nessuna anticipazione sulla colonna sonora che sarà una sorpresa per tutti e si potrà ascoltare lungo entrambe le sponde del golfo di Omegna.

Anche questo spettacolo è inserito nel ricco calendario di eventi della 115° edizione dei Festeggiamenti di San Vito.

Di seguito le iniziative che animeranno la giornata in attesa dei fuochi e la serata post spettacolo:

PIAZZA SALERA

Ore 9.00 31° Raduno di Auto e Moto d’Epoca con esposizione nel pomeriggio e Premio Memorial Luciano Valsecchi

Ore 9.00 Giro del Lago in bicicletta (65 Km). Cicloturistica di solidarietà pro UILDM – 6° Memorial Piero Valente

Ore 11.00 S. Messa Solenne in Collegiata

Ore 21.30 GRAN GALA’ piromusicale di chiusura del “Festival di Fuochi d’Artificio 2018” a cura di Martarello Group e GFG Pyro

Ore 22.15 6° edizione di San Vito’s Got Talent

PIAZZA GIARDINI

Ore 22.10 esibizione-spettacolo degli allievi dei corsi di danza del Centro di Formazione artistica Arcademia di Omegna

PIAZZA XXIV APRILE

Ore 22.10 GUZZETTI & FRIENDS BAND in concerto

PIAZZA BELTRAMI

Dalle ore 16.00 alle 21.00 e dalle 22.00 alle 24.00 “Country Mood”

Per conoscere il programma completo di San Vito visitare il sito internet www.sanvito-omegna.it.