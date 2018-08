Festival dei Fuochi, tocca al Lago d’Orta

Ieri sera si è svolto l’ultimo appuntamento del “Festival di Fuochi d’Artificio 2018” sul Lago Maggiore, con lo spettacolo pirotecnico di Verbania Pallanza realizzato da GFG Pyro. Lungolago gremito di gente fin dalle prime ore della sera per accaparrarsi la visuale migliore.

Per le ultime due tappe della rassegna il “Festival di Fuochi d’Artificio” si sposterà, come da tradizione, sul Lago d’Orta, quest’anno protagonista sia dell’apertura, con la new entry Orta San Giulio, che della chiusura di questa importante manifestazione che richiama ogni anno sul territorio centinaia di migliaia di persone.

Primo appuntamento quindi ad OMEGNA DOMENICA 19 AGOSTO ALLE ORE 21.30 con uno spettacolo piromusicale realizzato dall’azienda pirotecnica locale GFG Pyro di Fabio Graziani, che ha realizzato molti degli spettacoli del “Festival di Fuochi d’Artificio” in calendario e tutti gli show ad alta quota della rassegna “Vette d’Artificio” da lui ideata. Insieme a lui anche la storica azienda di successo Martarello Group.

Entrambi si occuperanno anche della regia del Gran Galà piromusicale di chiusura in programma DOMENICA 26 AGOSTO sempre alle ore 21.30.

Gli eventi collaterali non mancheranno in quanto gli spettacoli omegnesi sono inseriti nel ricco calendario di eventi della 115° edizione dei FESTEGGIAMENTI DI SAN VITO: 10 giorni di festa, tutte le sere spettacoli gratuiti nelle piazze e nelle vie del centro di Omegna, San Vito Bimbi al Forum, San Vito Giovani, area gastronomica ed espositori.

Nelle due giornate di fuochi, 19 e 26 agosto, prima e dopo gli spettacoli verranno proposte le seguenti iniziative:

DOMENICA 19 AGOSTO

PIAZZA SALERA

Ore 9.00 il Motoclub Omegna organizza il Moto incontro di San Vito sul Lungolago Gramsci

Ore 10.30 S. Messa in Collegiata

Ore 14.00 SCALATA DEL CAMPANILE ad opera del CAI di Omegna

Ore 15.00 “Lampi di San Vito 2018” – Torneo semilampo di scacchi 10′ + 3”

Ore 21.30 spettacolo piromusicale “Festival di Fuochi d’Artificio 2018” a cura di GFG Pyro di Fabio Graziani e Martarello Group

Ore 22.10 serata dedicata alla presentazione del minibasket, settore giovanile, tecnici e 1° squadra. A seguire DJ Sten.

PIAZZA GIARDINI

Ore 22.10 Live Music GP

PIAZZA XXIV APRILE

Ore 22.10 BEST OF in concerto: hit degli anni ’80 e ’90 e del momento

PIAZZA BELTRAMI

Ore 10.00 maestoso concerto di campane

Ore 16.00 inaugurazione della Piazza

Ore 17.00 “Golden Note: l’Emozione dei Suoni” – orchestra GMO

Salita al campanile a cura del CAI di Omegna

ARCADEMIA IN PIAZZA

Ore 22.10 “Dancing in the streets” – spettacolo di hip hop and break dance. A seguire dj set.

DOMENICA 26 AGOSTO

PIAZZA SALERA

Ore 9.00 31° Raduno di Auto e Moto d’Epoca con esposizione nel pomeriggio e Premio Memorial Luciano Valsecchi

Ore 9.00 Giro del Lago in bicicletta (65 Km). Cicloturistica di solidarietà pro UILDM – 6° Memorial Piero Valente

Ore 11.00 S. Messa Solenne in Collegiata

Ore 21.30 GRAN GALA’ piromusicale di chiusura del “Festival di Fuochi d’Artificio 2018” a cura di GFG Pyro di Fabio Graziani e Martarello Group

Ore 22.15 6° edizione di San Vito’s Got Talent

PIAZZA GIARDINI

Ore 22.10 esibizione-spettacolo degli allievi dei corsi di danza del Centro di Formazione artistica Arcademia di Omegna

PIAZZA XXIV APRILE

Ore 22.10 GUZZETTI & FRIENDS BAND in concerto

PIAZZA BELTRAMI

Dalle ore 16.00 alle 21.00 e dalle 22.00 alle 24.00 “Country Mood”

Per conoscere il programma completo di San Vito visitare il sito internet www.sanvito-omegna.it.

Ogni sera potrete tentare la sorte giocando al ricco Banco di Beneficenza!

Anche quest’anno tanti favolosi premi in palio tra cui 2 automobili, 2 crociere Costa per due persone, pacchetti viaggio, biciclette e molto altro!

Presso l’Area FORUM Banco di Beneficenza Bimbi con tantissimi premi tra cui un soggiorno + ingresso per 2 adulti + 1 bambino all’Acquario di Genova.

Per informazioni Ufficio Turistico di Omegna: tel. +39 (0)323 61930 oppure +39 338 8870913.

Come di consueto la Navigazione Lago d’Orta organizzerà, in occasione delle due serate di fuochi ad Omegna, una crociera sul lago per godere degli spettacoli piromusicali da una posizione privilegiata. Partenze da Pella con successive tappe ad Orta San Giulio e Pettenasco.

POSTI LIMITATI! Prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo info@navigazionelagodorta.it.

Per ulteriori informazioni tel. +39 345 5170005, +39 329 3431378.