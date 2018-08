Fiamme all’alba nell’azienda agricola

Rotoballe in fiamme, fumo in tutta la zona, lampeggianti e sirene per salvare il deposito di fieno di un’azienda agricola di Arcisate.

L’allarme è scattato attorno alle 5 di oggi, 16 agosto, quando una chiamata al 115 avvisava di un vasto incendio in un’azienda agricola di via Fornaci nel paese della Valceresio.

Subito da Varese si sono mossi diversi mezzi tra cui anche tre autobotti per cercare di limitare l’incendio; in tutto hanno operato quattordici vigili del fuoco con cinque automezzi che oltre alle fiamme hanno cominciato le operazioni di bonifica.

Anche una squadra di vigili del fuoco volontari del distaccamento di Laveno Mombello è accorsa per dare una mano ai colleghi del capoluogo.

Alle 8 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso. Nell’incendio no si registrano feriti.

Le cause sono ancora in fase di accertamento: nel deposito di fieno erano presenti 300 rotoballe.