Fiamme in un palazzo in costruzione

I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Buonarroti a Gallarate, per un incidendo.

L’allarme è partito poco prima della 13.30, secondo le prime informazioni riguarda una palazzina in costruzione.

Oltre ai mezzi dei pompieri, sul posto è stata fatta intervenire anche un’ambulanza del 118-Areu, per precauzione e assistenza agli uomini che stanno operando.