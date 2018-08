Fiamme in un palazzo del centro

Un incendio in un palazzo del centro di Luino si è sviluppato nella tarda serata di domenica, poco prima di mezzanotte.

Galleria fotografica Le fiamme in centro a Luino 4 di 8

Quattro le squadre dei vigili del fuoco impegnate sul posto, e con loro è presente anche un’ambulanza inviata dal 118 per assistenza sanitaria.

Le fiamme sono visibili dalla strada e il punto di riferimento dei mezzi per l’arrivo delle autoscale è la centralissima piazza Libertà.

Una folla di persone si è riversata nella piazza della città, fuori dai locali del centro: le fiamme sono alte su un tetto nella zona non distante dalla via Cavallotti, la strada in acciottolato che taglia in due il centro storico.

(articolo aggiornato alle ore 00.20 di lunedì 6 agosto)