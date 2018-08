Finazzi e la grande festa d’estate

Per il secondo anno consecutivo la “Finazzi Serramenti” ha spalancato le porte dell’azienda ai dipendenti e ai loro familiari. Una maxi tavolata ha rallegrato i locali della ditta e le griglie hanno funzionato a ritmo sostenuto per tutto un caldo sabato di luglio. Un centinaio le persone che hanno fatto festa con, musica giochi e soprattutto tanto cibo.

Galleria fotografica Finazzi, grande festa d'estate 4 di 31

«Da noi non si fanno solo i serramenti, si crea il divertimento. Perché la vita non è fatta solo di lavoro – dice il “portavoce” Giacobbo. – Abbiamo pensato a tutto: al super barbecue Mirco Vincenzi e la sua brigata, della musica si è occupato il nostro dj personale Roberto Rossi e soprattutto abbiamo pensato ai nostri piccoli, con l’angolo dedicato ai bambini, con giochi a non finire e truccabimbi»