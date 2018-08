Fine settimana di sole e caldo, ma attenti ai temporali

Sole, caldo e qualche piovasco. Si riassume così il meteo per il prossimo weekend.

Nella giornata di oggi è previsto tempo soleggiato con un passaggio di nubi irregolari al mattino e qualche cumulo nel pomeriggio ma solo sui rilievi. Le temperature rimarranno tra i 21 e i 30 gradi.

La colonnina di mercurio è prevista in aumento nella giornata di sabato quando si alzeranno soprattutto le temperature minime. Il cielo è previsto sereno con possibili temporali ma solo nelle zone alpine.

La domenica inizierà con cielo sereno che andrà via via rannuvolando dal pomeriggio. L’aumento della nuvolosità potrebbe sfociare in temporali sparsi sulle prelati.