Fontana scrive ai sindaci per informarli degli stanziamenti già approvati

Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, ha inviato una lettera a tutti i sindaci della

Lombardia per informarli dei provvedimenti approvati dalla Giunta regionale ad agosto subito dopo l’approvazione della legge di Bilancio 2018.

Sono stati privilegiati gli investimenti. La Regione ha stanziato ulteriori 127 milioni nel triennio 2018/2020, senza aumentare la pressione fiscale e mantenendo le agevolazioni già esistenti, intervenendo sul contenimento della spesa corrente, della comunicazione e dei costi di funzionamento, che nel caso della Regione Lombardia sono già tra i più bassi d’Europa.

I PROVVEDIMENTI APPROVATI

La Regione ha messo a disposizione le seguenti risorse: 1 milione per la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi (Deliberazione n. 502 del 2 agosto), 3 milioni per la messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità (Dgr 498 del 2 agosto); 1 milione per l’acquisto di autobus ecologici per il trasporto scolastico (Dgr 490 del 2 agosto); 3.170.000 euro per la realizzazione e l’adeguamento di infrastrutture sportive e ricreative (deliberazione n. 433 del 2

agosto); 870.000 euro per l’adesione ai servizi regionali per i pagamenti elettronici (PagoPA) e l’identità digitale dei cittadini (SPID-GEL) (Deliberazione n. 403 del 2 agosto); 3.570.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale (Dgr 496 del 2 agosto). La giunta regionale sta ultimando una misura per gli investimenti dei piccoli Comuni per ulteriori 2 milioni.