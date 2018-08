Fotografia, torna il corso del Fotocinevideoclub Verbano

Torna l’appuntamento con il corso di fotografia organizzato dal Fotocinevideoclub Verbano. Una serie di incontri per imparare, approfondire ed innamorarsi del vasto mondo della fotografia.

L’evento è organizzato grazie al patrocinio della Città di Sesto Calende – Assessorato alla cultura.

Il corso, tenuto da Salvatore Benvenga (docente del Fotoclub “il Sestante” di Gallarate) si comporrà di sette incontri in Sala “Elso Varalli” (presso il Palazzo Comunale di Sesto Calende) al martedì alle 21 e una uscita sul campo col tutor per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni.

Le lezioni si svolgeranno nelle date 23, 30 ottobre – 6, 13, 20, 27 novembre e 4 dicembre 2018

Quote di iscrizione:

20 euro sino a 19 anni di età

30 euro per studenti sino a 26 anni di età

80 euro per tutti gli altri

Tutte le quote comprendono il manuale cartaceo del corso, l’iscrizione annuale al Club e l’accesso a tutte le iniziative.

Le iscrizioni saranno aperte nei giorni di sabato 16, 13, 20 ottobre 2018 dalle ore 11 alle 12 presso la Biblioteca Comunale di Sesto Calende. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti.

Info: Biblioteca Comunale tel. 0331. 928160 oppure Enzo tel. 338.6222734