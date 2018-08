Fratus: “Grazie a chi garantisce servizi e sicurezza a Ferragosto”

Gianbattista Fratus – Sindaco di Legnano – ringrazia tutti coloro che in questi giorni di vacanze per molti, contiuano a garantire i servizi essenziali: «Desidero rivolgere un ringraziamento agli operatori della sicurezza, della sanità, dei trasporti, dell’assistenza a persone fragili che, anche nel periodo in cui le città di svuotano e rallentano le proprie attività, garantiscono servizi essenziali. Ai cittadini che non si allontanano da casa auguro di trascorrere giornate serene, a quelli in vacanza un tranquillo rientro: Legnano vi aspetta e si prepara a una stagione di grande fermento. Nel frattempo, buon Ferragosto a tutti».