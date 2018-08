Frontale in via Primo Maggio: quattro feriti

Brutto incidente a Malnate nella serata di martedì 21 agosto. Intorno alle 21 e 30, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente in via Primo Maggio al confine con il comune di Cagno (Como). Quattro le persone rimaste ferite, trasportate all’ospedale di Circolo di Varese due in codice giallo, una in codice verde e la più grave in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco di Varese che hanno estratto che hanno dovuto tagliare un’auto con la cesoia e usare il divaricatore per estrarre uno dei conducenti.

