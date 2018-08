Fulmini, black-out e vento a 40 nodi bloccano Malpensa per un’ora

Nessun decollo, nessun atterraggio e lo scalo al buio. È stata una serata difficile a Malpensa che, sferazata dalla furia del temporale, ha subito un’ora di blocco totale. (foto Massimo Andreina)

Sono le 18 quando lo scalo rimane senza energia.

Le luci si spengono, i nastri si arrestano, i computer si bloccano. Tutto fermo. Un black out che ha coinvolto entrambi i terminal dell’aeroporto e che è stato causato dai danni fatti dal temporale ad una centralina esterna all’aeroporto, ma fondamentale per l’erogazione di energia allo scalo.

C’è voluta un’ora per riparare il danno e rimettere in funzione tutti i sistemi. Nel frattempo all’interno dei terminal ai viaggiatori non è rimasto che attendere che, lentamente, tutto tornasse alla normalità.

Ma mentre dentro regnava il buio, fuori la luce era accecante. La zona è stata infatti interessata da un’intensa caduta di fulmini che, sommata al forte vento, ha bloccato tutti i voli sia in partenza o arrivo. Le raffiche di vento hanno toccato anche i 40 nodi, cioè una velocità 70 chilometri orari. Nessun volo è comunque stato deviato verso altri scali ma gli aerei hanno atteso in quota che la tempesta passasse.

Intorno alle 19 la situazione è tornata alla normalità. O meglio, lo scalo è ripartito ma si sono accumulati sostanziosi ritardi su decine di voli in giornate roventi per le partenze estive.

IL MALTEMPO IN TUTTO IL VARESOTTO