Funerali di Genova: presente anche una delegazione della Lombardia

Anche rappresentanti istituzionali di Regione Lombardia erano presenti questa mattina ai funerali di Stato delle vittime del viadotto crollato. Presenti l‘assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilita’ di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, assieme all’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni.

Ricordiamo che tra le vittime c’è anche la funzionaria della Regione Angela Zerilli, dipendente che lavorava alla Direzione Generale Cultura.

“Faccio mie le parole del Presidente Fontana – ha commentato l’assessore Bolognini – abbraccio idealmente i familiari ed i conoscenti delle vittime della tragedia di Genova, ai quali abbiamo portato il nostro cordoglio e la vicinanza di tutti quanti i lombardi”.

In questi giorni, sono molti gli uomini partiti dalle varie città lombarde per partecipare alle operazioni di soccorso e ricerca persone. Martedì erano state mobilitate immediatamente le squadre speciali USAR dei Vigili del fuoco, le cui missioni congiunte sono diventate la ‘best practice’ a livello nazionale e internazionale. Sono stati presenti, come personale sanitario, 6 medici, 10 infermieri e 6 tecnici delle AAT di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia, Articolazioni Aziendali Territoriali di AREU con la funzione di assicurare l’organizzazione dell’emergenza extraospedaliera.

La Regione ha inoltre garantito assistenza ventiquattro ore su ventiquattro per 5 giorni consecutivi. Presente anche la Protezione Civile regionale con un elicottero dell’elisoccorso oltre a due veicoli equipaggiati per interventi in aree disastrate cosi’ come funzionari dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, tre medici, cinque infermieri e due tecnici specializzati in logistica. A Genova erano già arrivate due unita’ cinofile da Giussano (Mb) con 4 operatori e 2 cani, 11 operatori Areu e 40 Vigili del Fuoco.