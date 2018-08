I fuochi artificiali di Sant’Eusebio più forti del vento

Il maltempo ha impedito lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico a Lugano, ma non a Casciago.

La festa del 1 agosto oltreconfine, che celebra la nascita della Confederazione (1291), a causa dei violenti scrosci di pioggia e delle forti raffiche di vento è stata sospesa, o meglio ridotta: lo spettacolo di fuochi d’artificio previsto sul golfo a Lugano il 1 agosto non ha potuto avere luogo, ma la festa continuerà eventualmente giovedì 2 agosto, dopo la verifica degli artificieri.

Anche a Casciago si è vissuto qualche momento di incertezza a causa delle raffiche di vento e della minaccia di pioggia, che però non è caduta sul Varesotto e sul territorio comunale casciaghese. I fuochi della festa di Sant’Eusebio ci sono così stati, 18 minuti di colori ed emozione osservati con gli occhi all’insù da centinaia di persone accorse sui prati davanti alla chiesetta millenaria dedicata al santo sepolto a Vercelli: «Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile la festa. Più forti del vento e del brutto tempo» ha commentato il sindaco Andrea Zanotti, al lavoro con il responsabile del gruppo di protezione civile Valtinella Alberto Gaggioni e al personale della Polizia Locale per garantire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico in sicurezza nel corso della serata. Anche lo spostamento del luogo da dove i fuochi sono partiti (non più dal campo della Casmo, ma dal prato di via Pascoli) è stato apprezzato dai tanti presenti che hanno goduto di uno spettacolo sempre più nella tradizione estiva di Casciago e di tutto il Varesotto.

