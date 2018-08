Fuochi d’artificio, luna park e bancarelle per il ferragosto lavenese

Tutto pronto per la Festa di Mezza Estate di Laveno Mombello che mercoledì 15 agosto vedrà anche lo spettacolo pirotecnico, come da tradizione. La piattaforma dei fuochi d’artificio verrà posizionata in mezzo al lago, davanti all’Hotel de Charme ma lo spettacolo sarà visibile su tutto il lungolago e oltre.

Lo spettacolo è gratuito ma per motivi di sicurezza l’area davanti all’Hotel potrà ospitare fino a 3500 persone. Queste verranno conteggiate con la consegna di un biglietto gratuito che gli verrà dato la sera stessa, al momento dell’entrata nello spazio (non è possibile prenotarsi).

Ma non è tutto. La festa di Mezza Estate, che vede la “regia” della Pro Loco con la collaborazione del Comune, della Protezione civile, di alcuni commercianti ed esercenti, della ditta Comodo e della Jm Consult di Cittiglio, avrà inizio già da sabato 11 agosto.

Nelle piazze e sul lungolago si terranno infatti, una serie di eventi in piazza e bancarelle. In piazza Caduti del Lavoro ci sarà lo stand gastronomio, musica dal vivo e spettacoli di animazione. Inoltre sarà aperto il 57esimo Luna Park, aperto tutti i giorni a partire dalle 20, il sabato e la domenica dalle 16.

La navigazione da Laveno Mombello verrà interrotta dalla 21 fino alla conclusione della manifestazione. Come sempre la Navigazione del Lago Maggiore organizzerà apposite crociere per chi vuole vederli dal lago.