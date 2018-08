Fuochi d’artificio in vetta, lo spettacolo è al Sasso del Ferro

Un grande spettacolo pirotecnico sulla cima del Sasso del Ferro. L’appuntamento è per sabato 1 settembre sulla montagna che sovrasta Laveno Mombello e facilmente raggiungibile in funivia.

Lo spettacolo, organizzato da Funivia del Lago Maggiore, si terrà intorno alle 22 e si tratta di uno degli spettacoli d’artificio più alti d’Europa. Sono aperte le prevendite per acquistare il biglietto per la funivia (andata e ritorno) al costo di 15 euro, con consumazione di un drink in omaggio in quota.

Lo spettacolo è previsto per le 22.

Info & prenotazioni ristorante panoramico: 3272233774 GIAMPAOLO o 3355946184 PAOLA. L‘evento Facebook