I fuochi di Ranco spostati a martedì 14

Slitta di un giorno lo spettacolo pirotecnico previsto a Ranco per l’organizzazione della Pro Loco del paese che si affaccia sul Lago Maggiore.

A causa delle previsioni del tempo inclementi infatti, i responsabili hanno deciso di non effettuare i fuochi d’artificio nella serata di lunedì 13 agosto, come inizialmente previsto. L’atteso evento sarà quindi posticipato di ventiquattr’ore e andranno in scena a partire dalle ore 23 di martedì 14 agosto. (La fotogallery è del 2015)

I fuochi artificiali sono uno dei momenti clou dell’atteso “Ferragosto sotto il salice”, manifestazione giunta addirittura alla 43a edizione, organizzata dalla stessa Pro Ranco sul lungolago. L’evento – che prevede banco gastronomico e spettacoli musicali – si chiuderà proprio con la serata del prossimo 15 agosto.