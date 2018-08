A fuoco casa colpita da un fulmine

Un lampo, e le fiamme in una casa. È successo questa notte – mercoledì – alle 4 in un’abitazione in via di ristrutturazione in via Matteotti a Cadrezzate.

L’incendio è stato causato secondo i vigili del fuoco di Varese ha un fulmine che ha colpito l’immobile.

Subito sul posto è partita una prima squadra da Ispra assieme ai colleghi volontari di Laveno Mombello a cui si sono aggiunte un’autobotte e un’autoscala da Varese.

Questa mattina alle 8 i mezzi erano ancora sul posto: le operazioni di spegnimento delle fiamme e successivamente dei focolai residui, sono stati resi difficili dai particolari prodotti di ultima generazione per la coimbentazione dell’immobile, dotato di impianto fotovoltaico.