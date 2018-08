Furti nelle scuole, in manette un 22enne

Il sistema di allarme ha fatto il suo dovere e ha consentito, ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Legnano di sapere che presso la Scuola Rodari di San Giorgio su Legnano vi era una intrusione.

I Carabinieri sono arrivati sul posto e, proprio mentre stavano controllando cosa fosse successo, allarme ancora attivo, hanno visto un ragazzo scavalcare dal cancello sulla parte posteriore e avviarsi. Immediatamente lo hanno raggiunto e gli hanno intimato di fermarsi ed esibire i documenti. Dal tentativo di fuga alla violenza il passo è stato breve ed il 22enne della Costa d’Avorio, senza fissa dimora, clandestino e pregiudicato. Le aveva già tutte e già una volta aveva usato violenza nei confronti delle Forze dell’ordine durante un arresto.

I militari però sono riusciti ugualmente a bloccarlo e, nell’attesa di acquisire gli elementi per capire se, come sembrerebbe, è lui ad essersi introdotto nella scuola, è stato arrestato per resistenza e violenza P.U.. In mattinata l’udienza di convalida con, nell’attesa dell’udienza del giudizio, la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.

Sono in corso le verifiche sul posto per ritrovare tracce o impronte lasciate dal pregiudicato al momento dell’effrazione. Individuata la porta di accesso con dei segni di forzature, individuate alcune impronte sia digitali che delle scarpe, che sono al vaglio degli inquirenti.

Circa un’ora prima la scuola Maggiolini di Parabiago era stata oggetto di un furto, rubati pochi spiccioli dalle macchinette del caffè. Anche lì immediato il sopralluogo, anche da parte del personale dirigente dell’istituto e già da oggi implementati i sistemi di allarme per evitare altre intrusioni.