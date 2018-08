Gadget on line, tra i più richiesti c’è la Powerline: cos’è?

On line si fanno sempre più acquisti e uno dei settori più gettonati sembra essere quello dei gadget: un mercato fiorente e in continua espansione che va incontro all’esigenza di molti di portarsi a casa oggetti unici – che molto spesso non si trovano nei punti vendita fisici – a un prezzo piuttosto contenuto.

I GADGET ON LINE: COSA SI CERCA?

Il market dei gadget sul web è potenzialmente infinito e comprende oggetti di ogni genere e di ogni categoria commerciale. Ovviamente, parlando di internet, uno dei settori di maggiore successo è quello tecnologico. Anche in questo caso l’offerta è particolarmente ampia e include una vasta gamma di prodotti, come i microproiettori e le telecamere ip, i mouse e le tastiere create appositamente per gli appassionati di gaming, senza dimenticare cose più curiose come le tastiere in legno o in materiali avveniristici. Ma non solo. Ci sono infatti oggetti tech di cui molti – prima di entrare in un e-shop attinente – ignorano addirittura la possibile esistenza. E’ il caso – solo per fare un esempio –di Knuckless EV2, il nuovo controller che consente di “strizzare” gli oggetti della realtà virtuale. Oppure di Pressy, il bottone multifunzione per Android che – in cinque millimetri di oggetto – permette di accedere più velocemente alle funzioni scelte del telefono sulla base del numero dei tocchi.

Ma, anche in questo mondo, l’utile viene prima del dilettevole. La novità a tutti i costi piace, ma interessa ancora di più se abbinata con funzioni che permettono di migliorare sensibilmente il proprio rapporto quotidiano con la tecnologia. E’ per questo che i Powerline, dati di vendita alla mano, interessano a sempre più clienti.

GADGET: LA POWERLINE PIACE A MOLTI

In un mondo in cui la gente vive sempre più connessa in ogni ambito della propria esistenza, i Powerline (da non confondere con le Powerbank, i caricabatterie portatili per cellulari) stanno conoscendo un vero e proprio boom di acquisti.

Su siti come https://laboratoriogadget.it/powerline/ è possibile leggere recensioni in merito, comparando i prodotti e le loro prestazioni, approfondendo le caratteristiche attraverso schede sintetiche semplificate che – ai parametri tecnici – affiancano giudizi riassuntivi comprensibili a tutti. Ma di che parliamo?

Si tratta in sostanza di semplicissimi “ripetitori” del segnale wireless, che sfruttano la rete elettrica per potenziale il segnale di casa o dell’ufficio, permettendogli di aggirare ostacoli che molto spesso ne limitano la fruibilità ad alcune stanze a causa di blocchi fisici (come pareti troppo spesse o di cemento armato). Grazie a questi “aggeggi” di pochi centimetri, invece, il segnale wifi può arrivare in ogni angolo di casa con potenza costante e senza dover utilizzare strumenti più complicati (e costosi) come antenne o range extender. Un “gadget” utile e – cosa non da poco – al costo di internet.