Galimberti: “Il blocco del piano stazioni sarebbe da paese delle banane”

«Sono abituato a lavorare sulle certezze: ad oggi i soldi, la convenzioni ed i progetti sono l’unica certezza e quindi si va avanti con il Progetto Stazioni perché è un intervento per la sicurezza e il decoro dell’area che la città aspetta da troppo tempo. Un emendamento che deve essere ancora approvato dal Parlamento la considero una provocazione ed un attacco all’autonomia degli enti locali e all’economia».

Sono parole che lasciano aperto uno spiraglio di speranza quelle del sindaco Davide Galimberti a proposito dell’emendamento al decreto Milleproroghe approvato dal Senato che di fatto bloccherebbe per due anni la riqualificazione delle stazioni della città ma c’è da giurare che a palazzo Estense l’umore degli amministratori sia nero e che da stasera tutti i comuni coinvolti scenderanno in trincea per scongiurare la decisione.

Da due anni, infatti, l’amministrazione varesina sta lavorando al piano di riqualificazione delle stazioni per il quale era certo l’arrivo di 18 milioni di euro dallo Stato nell’ambito del bando per il “Piano periferie”.

La lettura politica di questo gesto da parte del sindaco Galimberti non lascia margini di dubbio: «Purtroppo – spiega – prevale la linea dei no alle grandi opere e allo sviluppo economico. Se dovesse essere approvato un simile emendamento avremmo la conferma che siamo un paese delle “banane” dove le convenzioni non valgono nulla. Sarebbe un pessimo messaggio per gli investitori che vogliono venire in Italia. Abbiamo bisogno di certezze”.