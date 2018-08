A Gallarate un maxi-parking “sconosciuto” con 532 auto

Somma Lombardo, Lonate, Arsago. Ma i parking a lunga sosta irregolari non sono solo immediatamente intorno all’aeroporto: la Polizia Locale di Gallarate ha infatti individuato un parcheggio mai autorizzato. O meglio: che non aveva mai presentato la richiesta di inizio attività.

Ben 532 i veicoli ospitati, in questo periodo di picco, dal privato nella zona industriale di Cedrate, in via Lazzaretto, vicino al casello dell’autostrada A8.

Capannoni e parcheggi all’aperto affittati da un privato a un parking con sede a Cardano al Campo, che ha “allargato” gli spazi per rispondere appunto al picco agostano. L’attività non è mai stata comunicata al Suap (lo Sportello unico Attività produttive, che verifica i requisiti) e anzi pare che manchi anche del certificato antincendio, uno degli elementi richiesti secondo la normativa nazionale che fa da riferimento al settore della “rimessa veicoli”.