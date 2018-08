Galli ad Accumoli: “Dobbiamo far tornare la gente nelle case”

Il sindaco di Tradate, Dario Galli, anche sottosegretario allo sviluppo economico, si trova in questi giorni ad Accumoli, per ribadire gli impegni del governo per ricostruzione dopo il terremoto: «Essere qui ad Accumoli in questa giornata di ricordi drammatici rappresenta per me un onore e al tempo stesso una grande responsabilità. Un pensiero particolare va a tutte le vittime del terremoto e alle loro famiglie. È nostro primo dovere fornire risposte concrete affinché la ricostruzione avvenga nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. Sono qui in rappresentanza del governo per ribadire che tra i primi obiettivi di questo esecutivo c’è proprio quello di far tornare la normalità in queste aree. Far tornare la gente nelle case, i bambini a scuola e le imprese a lavorare. Non possiamo permettere che chi ha perso tutto debba pagare per anni. A tal proposito il governo attuerà una semplificazione delle procedure di ricostruzione nei casi di calamità naturale. Lavoreremo ogni giorno per restituire quello che il terremoto ha tolto a queste persone».