Una gara per assicurare luci e musica ai Giardini Estensi

Illuminare le facciate di Palazzo Estense e i Giardini per favorirne la valorizzazione, la fruizione e la tutela. È questo l’obiettivo del bando pubblicato dal Comune di Varese per la ricerca di sponsor che realizzino un impianto per illuminare il Palazzo e i Giardini Estensi.

L’avviso pubblico prevede la possibilità per gli interessati di installare degli impianti sonori per la diffusione di musiche con sistemi di luci e suoni. Insomma: un vero progetto per valorizzare uno dei simboli di Varese, così come avviene nelle altre città turistiche e d’arte dove i monumenti più importanti vengono illuminati.

Le possibilità per gli sponsor che decideranno di partecipare al bando sono diverse: si va dall’illuminazione delle facciate esterne su via Sacco a quelle interne con vista sul parco. E ancora l’illuminazione dei viali e del patrimonio arboreo e l’allestimento di luci e suoni nei Giardini Estensi. Inoltre attenzione viene data al Natale e all’installazione di luci dedicate al periodo natalizio o per grandi eventi di sensibilizzazione. Insomma un progetto per dare luce e valorizzare il parco e l’edificio di Palazzo Estense per aumentarne l’attrazione in chiave turistica e per rimettere al centro un patrimonio varesino da sempre nel cuore di tutti i cittadini.

«Si tratta di un’importante occasione – afferma l’assessore alla Cultura e Turismo, Roberto Cecchi – sia per la valorizzazione di un nostro patrimonio cittadino sia per lo sponsor che deciderà di partecipare al bando e si aggiudicherà la realizzazione dei nuovi impianti. In tutte le grandi e importanti città turistiche i beni architettonici e artistici vengono illuminati per accendere i riflettori sull’importanza turistica e simbolica di questi luoghi. A Varese abbiamo un patrimonio eccezionale e questo bando intende valorizzare la bellezza di un luogo come i Giardini Estensi e il Palazzo, un posto che tutti i varesini individuano come uno dei simboli della città».

