Genova, 39 i morti, una vittima era di Corsico

Sono proseguite per la seconda notte e senza mai fermarsi le ricerche tra le macerie del ponte Morandi crollato a Genova nella mattina alla vigilia di Ferragosto. Le squadre di specialisti dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di cani hanno lavorato ininterrottamente, ma non sono stati né individuati né recuperati altri corpi.

Il bilancio delle vittime resta quindi fermo a 39 mentre i feriti sono 16, di cui 9 in codice rosso.



Tra le vittime si conta anche una donna lombarda, residente a Corsico. Si tratta di Angela Zerilli di cinquantotto anni, funzionaria di Regione Lombardia, che si stava recando in vacanza in Liguria.

“Anche la nostra città piange una delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. . Tutta la nostra comunità si stringe al dolore della sua famiglia”. Lo scrive il sindaco di Corsico (Milano), Filippo Errante, sulla propria pagina Facebook. Già decine i commenti di vicinanza e le condoglianze espresse dai cittadini del Comune della città metropolitana di Milano.

I lavori dei Vigili del Fuoco si concentrano in particolare sotto le macerie del pilastro che sosteneva il ponte e nella zona della ferrovia, entrambe sull’argine sinistro del Polcevera. Prima con le gru vengono rimossi pezzi di cemento più grandi e poi le squadre Usar verificano l’eventuale presenza di auto o persone.

Parte intanto l’iter per la revoca delle concessioni ad Autostrade, che tra l’altro rischia multe fino a 150 milioni di euro. “Avvieremo la procedura per la revoca senza attendere le risultanze in sede penale”, ha annunciato il premier Conte.