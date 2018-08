Da Genova, chiamate di emergenza anche al centralino 112 lombardo

Sono arrivate anche alla centrale operativa centrale del NUE 112 lombardo le telefonate di soccorso partite dalla zona del crollo di Genova. Richieste di aiuto dopo il viadotto che si è staccato all’improvviso piombando di sotto dopo un volo di 50 metri.

Gli operatori del servizio del numero unico hanno supportato i colleghi liguri i cui centralini sono andati in tilt subito dopo la tragedia.

« Si tratta di un sistema integrato – spiega il responsabile del 112 di Varese e coordinatore lombardo Guido Garzena – : quando si intasano le linee di una centrale subentrano gli operatori delle altre regioni. Così abbiamo lavorato per dare informazione e inviare i mezzi di soccorso grazie al sistema unico di gestione anche degli interventi».

Intanto Areu Lombardia ha inviato anche un elisoccorso in appoggio alle squadre di soccorso impegnate a Genova dove si lavora tra le macerie. A bordo del velivolo la squadra U.S.A.R. (Urban Search And Rescue) specializzata in attività di ricerca e salvataggio di persone disperse e seppellite, unica realtà a livello nazionale che mette insieme la professionalità dei vigili del fuoco con quella di personale sanitario.