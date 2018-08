Genova, parte anche l’équipe di specialisti dei vigili del fuoco

Possibili fughe di gas e dispersione di sostanze pericolose, verifiche di stabilità e interventi in aree catastrofiche: operare sullo scenario come quello che ci arriva dalla prima line dell’intervento di Genova non è cosa facile.

Per questo si sta mobilitando la macchina dei soccorsi anche dalle auree periferiche rispetto al capoluogo genovese.

Da Varese si è subito mossa una squadra di specialisti del nucleo NBCR che si occupa della “gestione degli interventi complessi che coinvolgono sostanze pericolose convenzionali e non convenzionali”.

La mobilitazione per dare supporto alla situazione genovese riguarda anche molti altri comandi lombardi e del quadrante nord occidentale.