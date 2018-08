Gipsy jazz, in scena il quintetto Sugarpie and the Candymen

Domani, sabato 1 settembre, alle ore 21.00, a Villa Restelli a Olgiate Olona (Via Restelli 20 – Ingresso 8 euro, studenti e soci ARCI 5 euro) JAZZaltro ospita un grande evento di jazz internazionale con Sugarpie and the Candymen.

Sugarpie & The Candymen è una formazione italiana leader del gipsy jazz, una miscela di swing, jazz, soul, pop. Il quintetto è composto dalla cantante Miss “Sugarpie” Lara Ferrari e dai suoi Candymen: Jacopo Delfini (chitarra gipsy e armonie vocali), Renato Podestà (chitarra, banjo e armonie vocali), Roberto Lupo (batteria) e Claudio Ottaviano (contrabbasso). La band si esibisce in centinaia di concerti nei principali jazz club in Italia ed Europa e sui prestigiosi palchi dei festival musicali di tutta Europa. Ospite della serata il maestro Nico Swinguys della scuola di danza TDS (The Dance School) che guiderà il pubblico nel mondo dello swing: dalle origini del lindy hop fino al boogie woogie, passando per il charleston. A seguire djset a oltranza sulle note dell’electro swing. Durante tutta la serata sarà disponibile un food corner con birre artigianali e dolci tradizionali.