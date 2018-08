Giuseppe e Stacie, una “strana coppia” ospite speciale del Raduno Aermacchi

Lui ha quasi 82 anni, è nato a Mandello del Lario e ha gareggiato soprattutto nelle gare di endurance, non disdegnando alcune presenze nel Motomondiale. Lei di anni ne ha 45, arriva dagli Usa e ama le moto vintage a tal punto di portarle in corsa fino ad arrivare alla vittoria.

Galleria fotografica Il raduno Aermacchi omaggia Giuseppe Mandolini 4 di 6

Lui è Giuseppe Mandolini, lei è Stacie B. London: saranno loro i due ospiti speciali del tradizionale evento organizzato dal Registro Storico Aermacchi, in programma per domenica 2 settembre con quartier generale all’interno della fabbrica Mv Agusta della Schiranna.

L’appuntamento porterà sulle rive del lago di Varese decine di moto costruite tra il 1950 e il 1972 dall’azienda aeronautica che poi proseguì la propria avventura sino al 1978 con il marchio Amf-Harley Davidson. Ancora una volta ad affiancare gli organizzatori c’è l’azienda, nella figura del presidente Giovanni Castiglioni, che ha permesso l’apertura di un luogo simbolo del motorismo come lo stabilimento della MV Agusta.

Tornando alla giornata di domenica 2 settembre, il 24° Raduno Aermacchi inizierà alle 9,30 nel piazzale della fabbrica della Schiranna con l’accoglienza dei partecipanti. Alle 11 scatterà il tradizionale giro in moto che quest’anno non sarà effettuato sulle strade dell’Alto Varesotto (dove andrà in scena il mondiale gran fondo di ciclismo): i centauri quindi si dirigeranno verso Bodio e Cassinetta e da lì verso i laghi di Monate e Comabbio. A Ternate è previsto l’aperitivo al Feel Rouge Café del parco Berrini – con la collaborazione del Cagiva Club Italia e del motoclub “100 HP” – mentre al rientro a Varese ci sarà il pranzo (ore 13) al ristorante Vecchia Riva (prenotazione obbligatoria entro le 11). Nel pomeriggio ci sarà il consueto warm up con moto da corsa sul piazzale MV.

Chi arriverà a Varese sabato 1 settembre sarà accolto nel parcheggio della MV a partire dalle 15. In serata cena al ristorante “Che Spettacolo” di Morazzone con prenotazione sul posto attraverso i responsabili del Registro.

GIUSEPPE MANDOLINI

L’ospite speciale del raduno sarà come detto Giuseppe Mandolini, figlio di quell’Adelmo che lavorava (e correva) con le Moto Guzzi. Classe 1936, Mandolini è nato a pochi passi dall’azienda lariana e ha iniziato a gareggiare da junior, scoprendo presto le moto Aermacchi. Spesso venne ingaggiato per affiancare i piloti ufficiali della casa varesina quali Pasolini, Milani e Pagani: con quest’ultimo (scomparso un anno fa) dominò la Sei Ore di Monza del ’56 a bordo di una Aermacchi 350 (quasi di serie…), davanti a bolidi di cilindrata e potenza ben superiori. Nel corso della carriera Mandolini ha gareggiato soprattutto da privato con Guzzi, Ducati, Mondial e Villa oltre che con la Macchi. Il pilota lecchese ha concluso la sua storia in pista a 36 anni sulla pista del Montjuic di Barcellona su una Aermacchi 382RR. «Ero in testa e mi trovavo bene ma purtroppo caddi rovinosamente rompendomi la testa dell’omero di una spalla. A quel punto decisi di smettere con le corse». Ma non con la moto visto che a quasi 82 anni non disdegna lunghe passeggiate in sella.

STACIE B. LONDON

Un altro personaggio tutto da scoprire per gli appassionati è senza dubbio Stacie B. London, californiana della zona di Los Angeles che si è laureata in design industriale ma che ama visceralmente le moto d’epoca. Tra queste ci sono proprio le varesine Aermacchi e in particolare la 250 del 1967 – preparata da sé – con la quale ha stabilito una serie di primati di velocità sul celebre lago salato di Bonneville, nello Utah.