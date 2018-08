Gli Animals tornano sul palco, concerto-evento al Castello

Accanto ai Rolling Stones, ai Beatles e agli Yardbirds gli Animals furono una delle band di maggior successo negli anni sessanta, piazzando addirittura 13 hits nelle classifiche internazionali e assicurandosi di diritto un posto nella Rock’n Roll hall of fame.

Se a ciò aggiungiamo l’influenza che hanno esercitato su artisti del calibro di Bruce Springsteen o il premio Nobel Bob Dylan possiamo avere un’idea di chi stiamo parlando. Dopo più di trent’anni i due musicisti originali John Steel e Mickey Gallagher hanno deciso di far rivivere la magia dei tempi andati e di tornare con le loro hits in giro per i mondo con la sigla “The Animals and Friends”

Ciò che il pubblico può aspettarsi sono veri fuochi d’artificio e classici immortali quali “House of the rising sun”, “We gotta get out of this place”, “Boom boom”, o “I’m crying” e molti altri ancora.

Evento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica e dei mitici sixties quello che si svolgerà al Castello Visconteo la sera del 26 agosto nell’ambito del Soundtrack Jazz and Blues Festival. Ingresso libero (in caso di pioggia si svolgerà al teatro Tirinnanzi).