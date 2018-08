Contro gli incidenti via Nannetti diventa a senso unico

Iniziano ad entrare in vigore i primi cambiamenti in 12 punti sensibili della viabilità di Busto Arsizio. La prima grande modifica riguarda l’incrocio tra via Maino e via Nannetti, nell’area tra le scuole Crespi e l’Ospedale.

Nello specifico cambierà via Nannetti, nel tratto da via Maino a via Crispi, con l’istituzione di un senso unico di marcia con direzione consentita verso la rotonda di via Crispi. L’eliminazione di una corsia lascerà lo spazio a nuovi parcheggi a bordo della carreggiata che saranno così realizzati sul lato dei civici dispari. Questi nuovi provvedimenti puntano a risolvere le problematiche di incidentalità ricorsiva rilevate in quell’incrocio, rese ancora più critica dalla presenza dell’istituto scolastico Ezio Crespi (questa zona molto spesso è protagonista di incidenti al punto che è al centro di un’interrogazione in consiglio comunale, ndr).

Quello che inizia sarà comunque un periodo molto caldo per i cambiamenti della viabilità. Sono infatti 12 i punti segnalati nei quali arriveranno sensi unici, divieti di sosta o nuovi parcheggi (qui l’elenco completo) mentre in tre incroci semaforici è previsto l’acquisto di dispositivi per la rilevazione delle infrazioni (qui i dettagli).