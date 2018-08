Gli omini gialli amano il tramonto (e il gelato)

Nuova uscita di gruppo per gli appassionati di Lego e fotografia.

Questa volta “Fotografia Costruttiva” in collaborazione con il Comune di Porto Ceresio organizza un’escursione serale per fotografare i famosi “mattoncini” e “omini gialli” della LEGO® al tramonto.

L’appuntamento è per mercoledì 29 agosto e il ritrovo è fissato alle 19 al parcheggio della stazione di Porto Ceresio. Dopo aver gironzolato per il paese e fotografato a volontà, alle 21 ci si trova tutti alla gelateria “Il golosone” per un gelato in compagnia.

Per organizzare al meglio l’uscita si chiede di confermare la propria partecipazione (gratuita) sul gruppo “Fotografia costruttiva”.

QUI la locandina con tutte le informazioni.