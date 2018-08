A Glocalnews un premio dedicato ad Angelo Agostini

«Angelo Agostini è stato un punto di riferimento per tanti giornalisti e aspiranti tali. La sua conoscenza per me è stato un vero dono. Ricordo gli scambi di opinione e la vicinanza ad alcuni nostri progetti a partire da GlocalNews.

Per questo è un grande piacere dedicargli un premio proprio all’interno del festival».

Così il direttore Marco Giovannelli presenta uno dei due premi che quest’anno arricchiranno la settima edizione di Glocalnews, il Festival del giornalismo digitale, uno intitolato ad Angelo Agostini l’altro riservato al Data Journalism.

La prima edizione del premio Angelo Agostini (nella foto) dedicata al giornalismo multimediale è inserita nella settima edizione del Festival Glocal che si svolgerà a Varese dall’8 all’11 novembre 2018

Per partecipare, i candidati devono proporre un video che racconti una storia sul tema: “Il locale che incontra il globale”.

La partecipazione al concorso è riservata ai giornalisti (professionisti, pubblicisti, praticanti) e agli studenti e diplomati nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti.

Sono ammessi elaborati pubblicati a partire dal 1 gennaio 2016, realizzati individualmente o in collaborazione con altri. Non ci sono limiti di lunghezza o durata. I lavori dovranno essere stati pubblicati o trasmessi in maniera inequivocabile e dimostrabile su blog, testate giornalistiche, webtv o tv.

Sono previsti tre premi:

1.000,00 € per il primo classificato al lordo delle detrazioni fiscali (se dovute);

500,00 € euro per il secondo classificato al lordo delle detrazioni fiscali (se dovute);

300,00 € euro per il terzo classificato al lordo delle detrazioni fiscali (se dovute).

Perché un premio dedicato ad Angelo Agostini

Angelo Agostini (Trento, 24 marzo 1959 – Feltre, 10 marzo 2014) ha avuto un ruolo importante nel giornalismo italiano. Docente, formatore, autore di molti saggi, direttore della rivista Problemi dell’informazione, ha diretto la Scuola superiore di giornalismo dell’Università di Bologna e il Master di giornalismo dello Iulm di Milano. Ha collaborato in modo significativo alle prime due edizioni del Festival Glocal e per questo vogliamo ricordarlo con un premio dedicato alla sua figura di grande innovatore nella professione giornalistica.

Come partecipare

Scarica e leggi il bando completo e partecipa candidandoti attraverso il form che trovi qui