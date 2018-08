Gp di Monza, come arrivare e dove parcheggiare

Fonte: Mbnews

Il 2 settembre sarà una giornata molto movimentata per lo sport. Se a Varese ci sarà il mondiale di Granfondo di ciclismo, a pochi chilometri di distanza, a Monza, si correrà il Gran Premio di Formula Uno.

Sono attese circa 100 mila persone all’autodromo brianzolo e la città – amministrazione comunale in testa – sta anticipando i tempi per evitare ingorghi. È stato firmato il Piano Straordinario della Mobilità con indicazioni su parcheggi, treni, bus navetta messi a disposizione per l’evento.

AREE PARCHEGGIO

Un totale di circa sei mila posti auto collegati con bus navetta all’autodromo situato nel Parco di Monza. Il costo oscilla fra un minimo di 25 euro a un massimo di 50 euro.

AREA BLU – La più capiente, situata nella zona Est di Monza. In totale il numero di posti auto presenti in queste zone sono circa 3612, in dettaglio 1300 posti auto tra il parcheggio dello Stadio e del Pala Iper, 720 posti auto nel parcheggio dell’area Ex – Fiera, 360 posti auto nel parcheggio Ex Singer ed infine 985 posti auto dislocati nelle vie della zona Industriale a Ovest di V.le Stucchi, ovvero via Pompei, via Ercolano, via Velleia, via Fontana, via Bertani.

AREA GOLD – Riservata a chi vuole spendere di più e quindi cerca un posto auto più vicino all’Autodromo. Tale parcheggio è situato all’interno del Parco di Monza, vi si accede tramite l’entrata del Parco di Monza denominata Porta Monza e percorrendo pochi metri di viale Cavriga. I posti auto disponibili in tale zona sono circa 700 per la giornata di venerdì 31 Agosto 2018 e di 1000 per le altre 2 giornate (sabato e domenica). Il prezzo previsto per il parcheggio è di 30 euro per autovettura nella giornata di venerdì, 40 euro per autovettura nella giornata di sabato e 50 euro per autovettura nella giornata di domenica; è previsto un abbonamento di 80 euro per autovettura per tutte e tre le giornate.

AREA VIOLA – Si trova in via Martiri delle Foibe in zona Cam. Tale area di parcheggio sarà disponibile per le giornate di sabato 1 e domenica 2 settembre con una disponibilità di 120 posti auto.

AREA MARRONE – Fuori dal Comune di Monza, sul territorio comunale di Biassono, vicino alla zona industriale con mille posti auto e 100 per i bus. Sempre fuori dal Comune di Monza, platea di parcheggio Blu prevede un’estensione nella zona della ditte Rovagnati e Ceramiche Negrini con, rispettivamente, 207 e 40 posti auto. Capitolo treni.

TRENI

Per la giornata di domenica 2 settembre Trenord predisporrà corse straordinarie di andata e ritorno (21 complessivamente) da Milano Centrale per l’Autodromo Nazionale di Monza. In particolare per le corse straordinarie in andata partiranno dalla Stazione di Milano Centrale e faranno capolinea alla stazione di Biassono-Lesmo. Saranno 12 i treni straordinari che, senza fermate intermedie, raggiungeranno in poco più di venti minuti la stazione di Biassono-Lesmo, attigua all’ingresso del circuito. I treni avranno una capienza di 490 passeggeri seduti più il 30% di passeggeri in piedi, per un totale di circa 700 passeggeri per ciascun treno straordinario. Infine, il servizio di bus navetta.

Il servizio integra i servizi ferroviari e il servizio di sosta non custodita dai parcheggi di corrispondenza. Due le linee: Nera per il collegamento della Stazione Fs di Monza con il Parco, Blu per il collegamento della zona Blu e il Parco. Per quanto riguarda la viabilità, la polizia locale di Monza sarà ovviamente supportata dai colleghi delle amministrazioni vicine. Tutte le strade a ridosso del Parco saranno off limits alle auto, salvo ovviamente quelle dotate di pass. Il centro storico di Vedano al Lambro sarà chiuso al traffico e per raggiungere le varie aree di sosta l’amministrazione comunale di Monza ha previsto di distribuire agli utenti delle indicazioni sulle principali arterie da seguire, quali l’Autostrada A4, la Tangenziale Nord di Milano A52, la Tangenziale Est di Milano A51 e la Strada Statale del Lago di Como e dello Spluga Ss36.