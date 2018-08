Gran Fondo al via: Varese abbraccia gli atleti di 50 nazioni

La musica della banda, le autorità, gli atleti con i colori dei loro paesi e tanti cittadini entusiasti: si è aperta oggi pomeriggio con una festosa cerimonia al Race Village di piazza Repubblica la Gran Fondo World Championship, per i varesini, più semplicemente, “i mondiali”.

Ad aprire le danze non poteva che essere Renzo Oldani, presidente della Società ciclistica Alfredo Binda, che dopo Varese 2008 è riuscito a riportare a Varese un importante evento internazionale: «Dopo 10 anni grazie al lavoro di squadra e alla passione che ci abbiamo messo tutti, Varese torna ad essere mondiale – ha detto Oldani, cuore e mente dell’iniziativa – Un grande ringraziamento a tutti coloro che ci hanno lavorato e che hanno creduto in questo evento, che rappresenta un’importante occasione per lo sport e per il nostro territorio».

«Un’occasione davvero preziosa per far conoscere le bellezze di Varese e dei suoi dintorni, su strade battute dai grandi campioni del ciclismo – gli ha fatto eco il sindaco Davide Galimberti – Una vetrina mondiale che conferma la vocazione turistica del territorio, e che rappresenta anche un’occasione per metterci alla prova sul piano dell’organizzazione e dell’accoglienza».

A salutare i molti appassionati accorsi in piazza Repubblica anche il presidente della Federazione ciclistica italiana, e vicepresidente dell’Unione ciclistica internazionale Renato Di Rocco, che ha aperto uffiialmente l’evento.

Presente alla cerimonia inaugurale anche il presidente di Regione Lombardia ed ex sindaco di Varese Attilio Fontana, con l’assessore regionale allo sport Martina Cambiaghi. Sul palco è salito anche il nuovo prefetto di Varese, Enrico Ricci, che simpaticamente ha ammesso di aver fatto tutto il percorso della Gran Fondo… ma in macchina: «E’ stata però l’occasione per scoprire, per me che sono toscano e sono qui da poco più di un mese, la grande bellezza del territorio varesino».

Infine il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi ha sottolineato come il connubio tra sport e turismo stia diventando una spinta fondamentale per l’economia varesina: «Sono certo – ha detto Lunghi dando il benvenuto ai quasi 2700 atleti giunti a Varese – che anche voi vi innamorerete del nostro territorio».